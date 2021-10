Demme a Kiss Kiss: "Contro il Legia vittoria importantissima! Insigne fa la differenza, Spalletti mi da sempre stimoli diversi. Osimhen? Mai allenato con uno come lui"

Notizie Napoli. Diego Demme, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare il successo di ieri sera in UEFA Europa League contro il Legia Varsavia, battuto 3-0 grazie ai gol di Insigne, Osimhen e Politano.

"Abbiamo giocato molto bene e siamo contenti di aver vinto una partita importantissima. Sto bene e ho recuperato dall'infortunio. Con Anguissa si gioca benissimo perché dà molta sicurezza a tutta la squadra e al reparto di centrocampo con la sua fisicità.

Spalletti è un grande allenatore e dà fiducia a tutti. Sappiamo cosa dobbiamo fare e lui vede dei dettagli che non vedono tutti gli allenatori e che fanno la differenza. Sognare? Meglio andarci piano e pensare sempre partita per partita. Spalletti non chiede cose diverse rispetto agli altri allenatori, ma mi da sempre imput diversi che mi stimolano. Spalletti mi ha paragonato a Pizarro? Mi fa piacere e darò sempre tutto in campo.

Complimenti a Insigne che è un grande giocatore e ha fatto un grandissimo gol. Tutti gli vogliamo bene e sappiamo cosa ci può dare in campo. In pochi possono risolvere le partite come lui.

Ringrazio tutti i tifosi che mi fanno i complimenti e per ripagarli farò sempre il massimo per la squadra. Ho sfiorato un grande gol, peccato che non sia entrata ma andrà meglio la prossima volta.

Siamo un gruppo molto carico che vuole continuare a fare bene.