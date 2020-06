Delio Rossi: "Non so se riuscirò ad abituarmi a questo nuovo calcio senza tifosi"

Serie A - Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Sampdoria, ha rilasciato una breve intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Senza i tifosi al calcio mancherà una componente fondamentale. E’ un altro tipo di spettacolo, ma non so se riusciremo ad abituarci. E’ uno spettacolo asettico, è un qualcosa di solo televisivo senza coinvolgimento. Però se le cose miglioreranno penso si possa anche tornare allo stadio. 5 cambi? Cambia per chi ha dei cambi di qualità”.