Del Piero: "Situazione fantastica nello spogliatoio del Napoli, Setien invece andrà via: spero che questo incida..."

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Del Piero, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gattuso ha creato una situazione fantastica nello spogliatoio del Napoli e questo invece non è accaduto nel Barcellona, lì hanno già deciso di esonerare Setien. Spero che queste cose possano incidere come è accaduto nella partita tra la Juventus ed il Lione. Anche in bianconero si era già deciso di esonerare Sarri”.