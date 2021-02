Del Piero: "Il Napoli sta facendo molto bene, le difficoltà sono state davvero grandi. Nel finale di campionato può divertirsi"

Napoli calcio – Alessandro Del Piero, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita Napoli-Granada. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli sta facendo molto bene tenendo conto delle grandi difficoltà che stanno affrontando tra Coronavirus e tutti questi infortuni. Sono stati davvero molto bravi, per di più Napoli non è mai stata una piazza semplice. Vorrei elogiare inoltre il rapporto tra Gennaro Gattuso e la squadra, certificato da alcune esultanze di squadre. Le difficoltà sono state grandi, ma se riescono a superarle possono divertirsi nel finale di stagione. Inoltre c’è da dire che in campionato hanno una partita in meno e sono in piena lotta per la Champions League. Quando c’è unità e compattezza, c’è un impatto più importante sui risultati in campo”.