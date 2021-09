Del Genio: "Spalletti mi ha sorpreso dopo la Juve, Napoli in striscia di 10 gol consecutivi fatti senza subirne"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha preso 2 gol con il Leicester, poi ora ha un attivo di 10 gol di fila fatti senza mai subirne nessuno. Spalletti mi ha sorpreso che ha subito trovato l’identità di questa squadra. Mi è piaciuto quando dopo la vittoria con la Juventus non era soddisfatto perché voleva vedere miglioramenti, che ha poi visto subito dopo a Leicester. Nandez e Joao Pedro sono giocatori da big".