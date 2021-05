Del Genio: "Perché il Napoli accetta in silenzio tanti torti? Se non va in Champions è per colpa di questa comunicazione!"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mi sembra ridicolo sottolineare sempre Mazzoleni etc. Il calcio italiano è così. Perché il Napoli in silenzio ha perso tre anni e non ha aperto bocca? Perché accetta situazioni del genere come quella di ieri? Può succedere di prendere un gol come quello preso ieri. Non può succedere, invece, che una squadra non parli. Se non andrà in Champions League, e spero che ci vada, uno dei motivi principali sarà proprio questo silenzio stampa. Se ci sono 20 club in Serie A e 19 parlano sempre con la stampa, se solo uno non parla o siamo davanti ad un genio oppure sbaglia".