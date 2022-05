Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Le prime squadre del campionato devono giocare tutte le partite per vincere, questo signifia che è sottinteso avere l'obiettivo finale in testa. Poi se non lo vinci ci sta e nessuno può dire niente, perché ci sono squadre che si dimostrano più forti".