Del Genio: "L'ingresso in campo di Ghoulam ieri è stato un vero e proprio miracolo"

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante la puntata di Radio Goal di oggi:

"Ieri sera abbiamo assistito ad un vero e proprio miracolo allo Stadio Diego Armando Maradona. Proprio così. Ghoulam che è stato in panchina sei mesi, è stato lanciato improvvisamente in campo da Gennaro Gattuso. Il tecnico non lo ha visto per tanto tempo e ieri, nella partita contro il Granada, lo ha lanciato improvvisamente in campo. Il Napoli ha diverse gare prossimamente, ha tutte le carte in regola per lottare per le prime quattro posizioni di classifica. Se non dovesse riuscirci sarebbe veramente tutto discutibile. Le risorse della squadra vanno sfruttate meglio, prendete la situazione di Ghoulam, come ho detto in precedenza. E' stato snobbato per un bel po' poi l'hanno lanciato in campo contro il Granada. Andrebbero gestite meglio le forze della squadra partenopea".