Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il tifoso ha mostrato grande delusione contro il Sassuolo sugli spalti. C’è il fattore passionale che fa la differenza, non ci si può sorprendere per quanto accaduto. Chi non lo capisce allora non ha capito il calcio e in particolar modo il calcio a Napoli".