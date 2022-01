Del Genio: "Con Alvarez del River Plate, il Napoli sarebbe da Scudetto il prossimo anno"

Napoli calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Julian Alvarez? Se il Napoli lo prende al fianco di Osimhen, il prossimo anno metto il Napoli in pole per lo Scudetto. Questo ragazzo ha un talento incredibile, ha una clausola da 20 milioni. Tutti la pagherebbero, il problema non penso sia l'ingaggio essendo giovanissimo bensì la concorrenza feroce che c'è adesso su di lui"