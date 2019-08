De Rossi e il motivo della scelta Boca: "Volevo giocare ad alti livelli"

Daniele De Rossi ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del Boca Juniors: "È un club grande, che vuole vincere, che vuole fare le cose come si deve. Un club che ha fatto sentire subito un grande apprezzamento nei mie confronti, da parte di Nico Burdisso che conosco da tanti anni. Motivazioni? Mi ha mosso la passione che ho per questo club da quando sono piccolo. Mi ha mosso la motivazione che ho nel giocare a calcio a livelli seri e questo club mi permetterà di giocare al livello che piace a me. Le offerte sono state belle sentirle, a volte ho avuto dubbi. Dopo 36 anni è giusto pensare bene alle proprie decisioni, ma dopo il primo giorno chi mi conosceva sapeva che sarei venuto qua. Ho un fisioterapista che è indivisibile con me e tutti i giorni mi diceva: 'Tanto lo so che vai al Boca'."