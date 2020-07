De Paola a CN24: "Il Napoli ha due strade, ora serve scegliere: con questi calciatori mi viene una domanda sugli obiettivi..."

Ultime calcio Napoli - Paolo De Paola è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il calcio è cambiato, il quadro ha visto la prima pennellata. Si punta su un 22enne, così si farà anche per la difesa con Gabriel. Con lui e Osimhen, De Laurentiis torna alla politica dei giovani da far crescere e valorizzare. Mi chiedo se questa politiva è valida per vincere. Il Napoli ha due strade: o quella di rinforzare l'assetto economico oppure andare sui giovani, scomessa, che consentano di fare plusvalenza. Il Napoli è diventato per De Laurentiis un'impresa fruttosa e per questo non vuole tornare indietro. Ma ai tifosi interessano poco i conti in ordine. Rispetto al passato, dove arrivavano anche alcuni nomi importanti, oggi non puoi dire il Napoli di...non ci sono stelle e riferimenti con questi calciatori. Solo così sei competitivo".