De Nicola: "Il protocollo non mi entusiasma per due motivi: scaricare la responsabilità sui medici è sbagliato"

Serie A - Alfonso De Nicola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Non sono entusiasta del protocollo, è stato fatto senza confrontare i medici sportivi delle singole società: è una cosa strana. Sarebbe stato corretto interpellare il professore Castellacci. La responsabilità che ricade sui medici non mi piace così come il fatto di mandare la squadra in quarantena se un calciatore si contagerà alla ripresa. I presupposti per ripartire ci sono, ma non si può andare avanti scaricando responsabilità sui medici che sono sempre stati considerati l'ultimo anello della catena"