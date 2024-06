De Napoli a CN24: "Buongiorno? Perfetto per il Napoli, faccio un appello a Cairo! Di Lorenzo? Vero capitano alla Maradona! Chiesa come Careca" | VIDEO

Ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv, durante la serata evento organizzata dal club Napoli Isola d'Ischia, dal nome 'Isola d'Ischia si tinge d'azzurro 2024', ha parlato l'ex Napoli, Nando De Napoli:

"Conte è un grande allenatore, De Laurentiis ha fatto un grande colpo. Anche Oriali è un uomo che conta nel calcio.

Un Napoli che può tornare in vetta? Non si giocano le coppe, nel campionato dovrà dire la sua. Un allenatore vincente e giocatori che Conte vuol: per vinjcere ci vogliono giocatori validi.

Conte vuole Buongiorno, ma Cairo vuole 40mln... Difensore forte ma Cairo diminuisici un po' le tue pretese. Il Napoli ha bisogno di due difensori forti. Poi Conte saprà cosa chiedere ai dirigenti del Napoli.

Di Lorenzo? Mi dispiace tantissimo, spero resati a Napoli: un calciatore che ha fatto tanto nell'anno dello scudetto. Un ragazzo, in campo e fuori, vero capitano, come Maradona. Speriamo non vada via da Napoli. Andare alla Juventus? Ah! Thiago Motta ci ha visto lungo.

Osimhen via? Tanti soldi, 130 mln. Ora serve un bel centravanti. Lukaku, Conte lo conosce bene. Spero che possa fare un grande campionato, qualora arrivasse. Quando un giocatore riceve fiducia da un allenatore sa dare sempre di più.

Similitudini tra il Napoli Napoli e quello di questo scudetto? In attacco penso che Osimhen e Kvaratskhelia, oltre a Simeone e Raspadori, siano inferiori a Giordano, De Napoli, Carnevale e Careca. Avrei giocato al posto di Anguissa. Romano con Lobotka che è fortissimo. Mi ricordo che un anno e mezzo fa sentivo era da buttare via e oggi lo vuole il Barcellona.

Chiesa? Non lo so, un po' discontinuo ma ti può risolvere la partita sempre alla Careca e Maradona. Un giocatore che se sta in gironata fa la differenza.

Italia, dove può arrivare? Io l'ho giocato nell''88 e sono uscito con la Russia ai quarti ma questa Italia può fare meglio. Spalletti è bravo, ne parlano tutti bene. Anche Carnevale ne parla benissimo. L'Italia farà un grande Europeo".