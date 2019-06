De Magistris: "San Paolo? Contento per la convenzione, diamo sicurezza e stabilità al Napoli. Da luglio saremo tutti più carichi per la Champions"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Fuori dal Comune, è intervenuto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La situazione dello Stadio San Paolo con la SSC Napoli? Lo stadio sta venendo bene, ci stanno lavorando ottanta operai: per fine giugno avremo tutti i sediolini montati, stiamo lavorando su bagni, tabelloni, impianto elettrico. Da luglio saremo tutti più carichi per la Champions League, per quanto riguarda invece le Universiadi dico che a luglio 2018 non sapevamo ancora se ce l’avremmo fatta.

Al presidente della Repubblica Mattarella dimostrerò che Napoli manderà un messaggio potente a tutto il mondo: ospiteremo ragazzi di tutto il mondo, Napoli è la città dei giovani e della pace.

La convenzione per lo stadio? Siamo molto contenti, diamo sicurezza e stabilità alla società. Serve a creare condizioni di serenità: noi ci stiamo preparando al prossimo anno sportivo nelle migliori condizioni. Abbiamo un San Paolo completamente ristrutturato, dev’essere un anno da grandi sfide anche per il Napoli, inteso come società e non solo come città.

La società può cogliere questo momento che offriamo con determinazione.

Nei momenti di smarrimento bisogna metterci la faccia, anche magari con uno spot radiofonico fatto dai giocatori del Napoli"