De Maggio: "Meret è già all'Europeo! Rischiano Sirigu, Toloi e Cristante. Theo Hernandez era già del Napoli, che rammarico"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Più Cragno che Sigiru, Meret sta già all’Europeo con Donnarumma. In difesa fuori Toloi e a centrocampo Cristante, questi gli indiziati a restare a casa. Il mio grande rammarico è Theo Hernandez, il Napoli era ad un passo dal prenderlo dopo che Ancelotti lo scelse. Lui però scelse Milano a Napoli come città".