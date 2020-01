Ultimissime calcio Napoli - Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La Spal ha detto 'no' per Petagna, al momento il mercato del Napoli è da considerarsi chiuso. La Spal non cede il calciatore e non dovrebbe cambiare nulla nelle prossime ore".