De Maggio: "Koulibaly? Il giornalista del Giornale domani si scuserà con un articolo"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho provveduto a contattare personalmente il direttore del quotidiano Il Giornale per chiedere un intervento in diretta. Mi è stato detto che non ci sarà nessun intervento né del direttore né dell'autore dell'articolo. Mi è stato però che il giornalista domani farà un articolo di scuse su quanto scritto su Koulibaly"