Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"James Rodriguez? Il mercato chiude alle 22, non so se ci sarà il colpo. Dovesse arrivare oppure no lo scopriremo soltanto alle ore 22. Magari potrebbe essere cambiato qualcosa in termini di condizioni".