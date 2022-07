De Maggio: “Io sono molto deluso, non è che cambio idea perché Dybala va alla Roma. Sarebbe stato un colpo favoloso"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Io sono molto deluso, non è che cambio idea perché Dybala va alla Roma. Sarebbe stato un colpo favoloso, complimenti alla Roma per un colpo straordinario. In una settimana Koulibaly al Chelsea, Spalletti che annuncia l’addio di Mertens, Dybala che va alla Roma, Kim che può saltare e forse non salta, Ostigard che è in albergo e non può essere ancora annunciato”