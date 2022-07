De Maggio: "Il Napoli assicura che sarà più forte dello scorso anno, ma dove sono i leader? Oggi in conferenza doveva andare ADL"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Dicono che il Napoli sarà più competitivo dello scorso anno, ma siamo sicuri che sarà così? Kvaratskhelia e Olivera prendono il posto di Insigne e Ghoulam e va bene se vogliamo dire di essere più competitivi. Poi però in più mancheranno rispetto lo scorso anno Koulibaly, Mertens, Tuanzebe, Ospina e verranno sostituiti da Kim e Ostigard in difesa, forse Kepa e poi si parla di Deulofeu. Il Napoli così non so se sarà più forte dell’altro anno. Sarà poi il campo a dirlo. Dovrebbe essere De Laurentiis ad andare in conferenza oggi, no Spalletti e nemmeno Giuntoli. Sono andati via tutti i leader, ma dove sono i giocatori iconici che possono andare a muso duro anche con la società?".