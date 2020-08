De Maggio: "I calciatori del Napoli sono impazziti per la nuova maglia. Koulibaly non andrebbe mai alla Juventus"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il popolo di Castel di Sangro ci ha accolto benissimo, lo stadio è intitolato a Teofilo Patini che era un pittore ed anche a Napoli c’è una strada con lo stesso nome. Gli abitanti di Castel di Sangro sono umani, cordiali ed il sindaco è una persona eccezionale. Nuova maglia? I calciatori del Napoli sono impazziti, sono felicissimi per la nuova divisa. Koulibaly alla Juve? Lui non ci andrebbe mai, ve lo dico io. Demme via? Non lo darei mai via”.