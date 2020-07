De Maggio: "Ho chiesto al mio editore di non mandare Del Genio e Martino a Barcellona. Se mi dà l'ok lo faccio"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Valter De Maggio, direttore dell’emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Callejon, Mertens ed Insigne sono gli uomii giusti per provare a far male al Barcellona. Sabato mi aspetto Lobotka dall’inizio perché il mio pallino, Demme, dovrebbe riposare in vista del Barcellona. Capisco la preoccupazione di De Laurentiis per i contagi in Spagna. Ho parlato col mio editore, gli ho chiesto di non mandare a Barcellona Angelo Ozzella, Carmine Martino e Paolo Del Genio che andrebbero lì per fare telecronaca. Se il mio editore mi dà l’ok lo faremo”.