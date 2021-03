De Luca annuncia: "Campania in zona rossa, così non si può più reggere!"

Ultimissime notizie Napoli - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato nella sua consueta diretta su Facebook del venerdì della situazione relativa al Coronavirus in Campania:

"Siamo arrivati dove era prevedibile dovessimo arrivare, perché le capacità di contagio delle varianti Covid è estremamente aggressiva, in particolare la variante inglese. Siamo di fronte alla terza ondata. E il contagio con le varianti tocca le popolazioni più giovani oltre gli anziani. Vi è una diffusione generalizzata di varianti Covid in tutta Italia e noi siamo fra i più esposti ,siamo la regione a più alta densità abitativa. Abbiamo registrato anche comportamenti scorretti e clima di rilassamento generale in alcuni fine settimane. Sembrava di essere a Ferragosto. Abbiamo registrato anche l'assoluta mancanza di controlli. Da settimane l'Italia abbandonata, con sindaci di grandi città che non hanno fatto niente, anzi, fino a qualche giorno fa incentivavano le aperture serali senza incentivare alcun controllo. Dunque ormai siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può più reggere".