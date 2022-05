De Laurentiis su Mertens: "Rinnovo? Ci incontreremo dopo la fine del campionato, con Spalletti getteremo le basi del mercato"

Presentazione ritiro Napoli a Dimaro: conferenza stampa con Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis alle ore 13:00 per dare il via alla prossima stagione degli azzurri. Si andrà in ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale dal 9 al 19 luglio.

De Laurentiis su Mertens

13.54 - De Laurentiis: "Rinnovo Mertens? In quell'occasione ho detto che ci siamo visti e parlati ma ci dovremo rincontrare. Mi sembra inopportuno quando si sta ancora giocando mettere pressioni, speranze, delusioni, perché concettualmente è sbagliato. Quando finiamo di giocare e allenarci, se uno è veramente interessato ci si incontra e si parla. Il 22 si gioca alle 12.30 con 80 gradi all'ombra a La Spezia, poi vediamo: il 23, il 24 al mio compleanno, il 25 sarò a Napoli. Non scappiamo. Con Spalletti ci dobbiamo incontrare per buttare molto più spesso le basi di quello che è le aspettative che qualcuno di voi voleva sapere del mercato. Non è che scompariamo tutti, noi siamo una realtà permanente. E quindi anche molto rispettosa dei ruoli. Il dialogo è sempre alla base di qualunque successo".

