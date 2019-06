De Laurentiis sicuro: "Ancelotti resterà altri due anni, siamo l'unico club che non ha subito rivoluzioni"

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è a Malta in questi giorni per l'Assemblea Eca. Il numero uno del Napoli è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Tuttomercatoweb per parlare anche del novità di calciomercato che riguardano il Napoli.

"L'estate è lunghissima, siamo l'unico club che non ha subito rivoluzioni interne. Ancelotti ce l'abbiamo per altri due anni e prima di comprare dobbiamo pensare alle uscite. Abbiamo già preso Di Lorenzo, che penso possa svolgere sulla fascia destra".