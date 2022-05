De Laurentiis: "Pronto a trasferire la Filmauro a Napoli, starò a Caste Volturno tre volte a settimana" | VIDEO

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa presso Palazzo San Giacomo di Napoli dove ha ricevuto un omaggio da Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Almeno 3 volte a settimana devo stare a Napoli e a Castel Volturno per intervenire e affrontare più problematiche, sono pronto a trasferire la FilmAuro a Napoli. Questi hanno famiglie, mogli ecc. Spalletti stesso ha una bambina di 10 anni e una moglie che vivono a Milano. Non è una situazione sempre facile, loro non sono marionette, ma persone con problemi, sentimenti e famiglie alle spalle.