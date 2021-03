De Giovanni: "Silenzio stampa del Napoli un errore: crea un distacco tra i tifosi ed il club!"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Napoli è l'unica grande città con una sola squadra e quindi l'attenzione è tutta concentrata sugli azzurri. Al Napoli diamo passione, forza, soldi. I tifosi azzurri sono innamorati ed il silenzio stampa è un errore perché crea un distacco tra tifosi e squadra. Tra l'altro il tutto in una realtà che non ha un settore giovanile adeguato, che si allena in un'altra provincia e che è poco presente sul territorio".