Dazn, Russo: "Al Napoli manca uno come Ibra m nei pensieri di ADL c'è altro"

Marco Russo giornalista di Dazn, è intervenuto al Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

"I discorsi di Mertens e Spalletti possono coesistere. Il tecnico è arrivato con l'obiettivo di centrare la Champions ma certo è che la lotta scudetto quest'anno era alla portata del Napoli. Ha ragione Mertens quando dice che si sentono forte come gli altri. Tra i nove minuti di follia di Empoli e il gol della Roma al 91esimo, forse questo Napoli poteva ritrovarsi lì davanti. Ibra arriva al Milan e cambia le cose, alza l'asticella. Questo manca al Napoli. Con un campione in rosa ti stimola, ti aiuta a crescere. Il futuro del Napoli nei pensieri di De Laurentiis può essere condivisibile. Non deve sbagliare un colpo, mi immagino un Napoli giovane e frizzante. Si fa tanto il nome di Traorè, è un profilo godibile"