Napoli Calcio - Oscar Damiani ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX parlando di Diego Armando Maradona:

"Anche una partita di calcio è arte. Come fai a vedere Messi e a pensare che non lo sia? Ma il più grande artista è stato Maradona. Nell’84 prima di andare nei Cosmos mi allenai nel ritiro del Napoli. Che spettacolo: pazzesco giocare con lui. Mi chiamava “Oca” non gli venivano ancora la R e la S".