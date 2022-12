Damiani: "Lo scambio Bereszynski-Zanoli? Dico che è una cosa buona, vi spiego il perchè"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Oscar Damiani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I settori giovanili in Francia hanno lavorato benissimo in questi anni, senza contare i tanti migrati da altre nazioni che hanno formato un calcio multirazziale con capacità atletiche che, nei settori giovanili, sono venuti fuori molto tecnici. Il multiculturalismo è stato importantissimo per la nazionale francese.

Osimhen cresciuto tecnicamente? C’è la bravura di Spalletti e della società che fa crescere i giocatori, più di un ragazzo a Napoli si è confermato di altissimo livello. Brava la società a sceglierli, bravo l’allenatore a svilupparli. I giocatori giocano per la squadra ed è fondamentale per loro.

Mercato? Pensare che le squadre italiane possano permettersi certi giocatori a livello economico è difficile, sullo scambio Bereszynski-Zanoli dico che è una cosa buona perchè il polacco potrebbe essere una buona alternativa e Zanoli troverebbe spazio per giocare”