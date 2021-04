Damiani: "Corsa Champions straordinaria, il Napoli c'è! Ospina-Meret? Metterli in concorrenza non è un bene"

Napoli Calcio - Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Cinque squadre si contendono due posti in Champions League: Juve, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta lotteranno fino alla fine. Ospina-Meret? Il portiere è un ruolo particolare e metterli in concorrenza non è un bene. Gattuso? Non è piacevole sapere che non farà parte del Napoli del futuro ma continuerà a fare il suo dovere fino alla fine. Arrivare in Champions League sarebbe un buon biglietto da visita anche per lui ma non sono così convinto che possa ancora andare via".