Dalla Spagna, Palliggiano a CN24: "Interesse concreto per James, il Napoli può sciacallare su di lui: ora costa la metà! Hernandez una scommessa, ecco chi prenderei dal Real"

Davide Palliggiano, corrispondente a Madrid del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live", trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto affermato:

"Il Napoli è sicuramente interessato ad James. A Madrid non avrà spazio, l'opportunità per il Napoli c'è di andare a sciacallare, passatemi il termine, su questa situazione. Adesso il suo cartellino costa la metà ma ha ancora uno stipendio da top player. Ora tocca al Napoli fare le valutazioni del caso. E' il momento giusto per comprare dal Real Madrid, non sparerà cifre altissime. Fabian Ruiz è molto timido, non se la sente di parlare in italiano anche se lo capisce alla perfezione. Ci tiene ad essere chiaro e per questo preferisce parlare in spagnolo. Per la partita della Spagna ci saranno tutti i suoi parenti. E' entrato in punta di piedi nel ritiro delle Furie Rosse perché c'è tanta concorrenza, credo che andrà a mettersi in mostra al 100% nell'Europeo dell'Under 21. Atletico Madrid su Hysaj? Dipende da che terzino stanno cercando i colchoneros. Credo che Simeone stia cercando uno di maggior spinta. Hernandez è un giocatore interessante ma è una scommessa, viene da stagioni poco interessanti. Se fossi il Napoli, cercherei di prendere in prestito più Reguillon che è un ragazzo più tranquillo. Se arriva Mendy Reguillon ed Hernandez sono di più. Valverde è blindato, Zidane ci punta moltissimo".