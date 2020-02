Dalla Bona: "Sorpreso da Demme, su Gattuso non avevo dubbi. Ora si può sognare"

Ultime notizie calcio Napoli - Samuele Dalla Bona, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ero sicuro che Gattuso avrebbe tirato su il Napoli, ora bisogna guardare partita per partita. Con il Lecce questa squadra può sicuramente vincere. Ora le cose si sono rimesse a posto ed è giusto sognare di fare cose importanti. Gattuso volerà basso ma con i tre punti si può risalire in fretta. Lui è bravo, ha fatto un buon lavoro a Napoli e sicuramente continuerà. Demme mi ha sorpreso, non pensavo potesse avere un impatto del genere subito. Zielinski è un giocatore di livello".