D’Agostino: "Il Napoli ora è costretto a sbancare Torino: il ko con l’Inter è una brutta batosta"

Gaetano D'Agostino è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“La sconfitta con l’Inter è stata una brutta batosta ma il Napoli nei primi 60′ ha giocato alla grande, al di là degli errori arbitrali che hanno inciso, avevo la sensazione che gli azzurri stessero dando tutto e l’Inter invece interpretasse la gara con la consapevolezza di essere forte e poterla sbloccare in qualsiasi momento. Al Napoli è mancata l’incisività ed il passaggio decisivo. Il gol di Chalanoglu poi è stato viziato dal fallo su Lobotka, che nel primo tempo è stato il padrone del centrocampo, è quel giocatore che condiziona il ritmo, la giocata. Credo che in attacco ci siano state un po’ di difficoltà, con Osimhen non ancora al top e Kvara meno assistito. A livello tattico gli Kvara manca la qualità di Mario Rui, l’accoppiata mancina non c’è e nessuno porta via un uomo, per cui il georgiano viene sempre raddoppiato e triplicato. Infatti, le uniche volte in cui Kvara ha potuto fare l’uno contro uno, è andato al tiro. Con l’Inter il risultato è stato troppo pesante, ora perdere con la Juventus sarebbe davvero un rischio. Il Napoli deve vincere, sbancare Torino per restare lì, agganciato al treno Champions”.