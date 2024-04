Italo Cucci è intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho sentito che il Napoli sta seguendo Pinamonti del Sassuolo, ma secondo me se il Napoli prende Pinamonti significa che non arriva Conte. Italiano? Per carità è bravo, ma bisogna pure vincere ogni tanto. Non basta arrivare solo in finale”.