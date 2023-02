Cremonese, Ballardini: "A Napoli siamo stati bravi, la salvezza passa per partite così"

Napoli Calcio - Nuova impresa per la Cremonese di Davide Ballardini in Coppa Italia. Dopo la clamorosa vittoria al Maradona ai rigori contro gli azzurri, i lombardi - ultimi in classifica - sbancano anche all’Olimpico con un sorprendente 2-1 e volano dritti in semifinale dove incroceranno la Fiorentina tra andata e ritorno.

Roma-Cremonese, le parole di Ballardini

“A Napoli siamo stati bravi, col Bologna successivamente a corrente alternata, con l'Inter abbiamo fatto meno bene ma contro la Roma siamo stati più ordinati e abbiamo avuto maggior personalità nel gestire la palla”, ha riferito il tecnico nel post partita di ieri. Sulla salvezza: “Il cammino è complicatissimo ma puoi affrontarlo solo se esci fuori con queste prestazioni. Se fai queste partite riesci a meritarti anche qualche punto”.