Cravero: "Ha una logica la scelta di Lozano prima punta contro l'Atalanta stasera"

Roberto Cravero, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “L'Atalanta ha degli esterni che diventano attaccanti in fase offensiva e difensori aggiunti in fase di non possesso. La Lazio ha fatto una grande partita contro l'Atalanta. La Lazio ha vinto in modo perfetto, quindi ritengo la Lazio una squadra molto sottovalutata. Napoli con il 3-4-3? Non mi metto nella testa di Gattuso perché non ho quelle capacità, per giocare contro l'Atalanta bisogna mettersi a specchio. Chi vince più scontri diretti, avrà la meglio. Il Napoli dovrà giocarsela con velocità contro la fisicità dell'Atalanta. Io penso che abbia una logica la scelta di Gattuso di schierare Lozano prima punta. Gattuso? E' un lottatore e dà tutto fino alla fine".