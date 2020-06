Crasson: "Napoli, stasera stai attento ai contropiedi di Lukaku! Lo conosco dai tempi dell'Anderlecht e..."

Ultime notizie Napoli calcio. La partita di questa sera contro l'Inter si avvicina: le due squadre scendono in campo alle ore 20:45. Partita in onda su Rai 1, pre e post partita su Calcio Napoli 24.

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bertrand Crasson, ex difensore di Anderlecht e Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Che sfida tra Mertens e Lukaku stasera, sono entrambi grandi giocatori anche se diversi. Uno è un gigante e l’altro è più piccolo. Il Napoli deve agguantare la finale a tutti i costi, non è il momento di fare bel calcio. Il momento impone 95 minuti di voglia di vincere, il Napoli deve puntare la finale e basta. Tutti capiranno che il momento è un po’ strano per il calcio in generale. Lukaku è un giocatore che conosco molto bene perché quando giocavo all’Anderlecht lui era nelle giovanili. Conosco bene anche suo padre. Bisogna stare attenti a lui, è tra i migliori in contropiede. E’ un po’ come Kompany, un ragazzo molto educato, intelligente e col fisico che ha è diventato impressionante. E’ una grande persona anche, il Napoli stasera deve fare molto attenzione a lui”.