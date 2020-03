Crasson: "Napoli come Psg, manca la vittoria di un trofeo: solo così potrebbe ambire a grandi campioni"

Ultime calcio - Bertrand Crasson è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sono a casa come tutti, almeno qui c'è un po' di sole. Il Napoli spero che possa andare fino in fondo in una coppa e poter provare a vincere un trofeo. Vincendo qualcosa, avrebbe la porta aperta per i grandi calciatori che vorrebbero venire. Qualche periodo difficile c'è stato, ma oggi c'è un presidente intelligente come De Laurentiis. Manca un trofeo, un po' come il Psg".