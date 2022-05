Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ma che cazzata è che il portiere deve saper giocare con i piedi, il portiere deve saper parare con le mani! Assurdo pensare come sia cambiato questo ruolo. Spalletti è più bravo di Pioli per me, che rabbia che non siamo riusciti a gestire certi momenti difficili".