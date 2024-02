Costacurta: "Il gol di Lewandowski al Napoli è un piccolo capolavoro"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Due gran gol di due grandi centravanti, ho visto un Napoli diverso dopo i primi 25 minuti del primo tempo. Il gol di Lewandowski al Napoli è un piccolo capolavoro, nasce dalla giocata di un Pedri fenomenale, tunnel a Rrahmani che esce in pressione, poi la titubanza di Lewandowski per spiazzare Di Lorenzo e Meret. Questa settimana per il Napoli non è stata facile, recuperare dopo il gol preso significa aver dimostrato qualcosa ”