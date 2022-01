CorSport, Mandarini a CN24: "Ospina-Real Madrid? Sarebbe irrinunciabile! Il Cagliari ha rifiutato un'offerta del Napoli per Nandez"

Il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ospina-Meret? Il dualismo si è creato, ma alla fine tutti hanno sempre puntato sul colombiano: è stata una questione più mediatica che altro, perchè Meret è giovane e di talento e fa la panchina ad un collega. Ospina però ha dimostrato di meritare tutto, la squadra si è sentita forse più sicura con lui in campo e gli allenatori hanno fatto le loro valutazioni.

Futuro? Dipende tutto da Ospina, è un parametro zero e se non rinnova sarà padrone del proprio destino. Per quello che ci arriva, il mercato è ampio e vario e ci sarebbe l’interesse di Ancelotti che lo portò al Napoli e che ora lo porterebbe al Real Madrid. Sarebbe irrinunciabile, Ospina è all’apice della sua carriera e se dovesse esserci una offerta del Real Madrid sarebbe impossibile rinunciarci. Per Meret la continuità di impiego non c’è mai stata, è stato il portiere di Europa League.

Nandez e Tagliafico? Il Napoli ha dei parametri che sono gli stessi della sessione estiva, il doppio fallimento Champions ha imposto certe scelte: tutte le operazioni sono possibili se possono arrivare in prestito con diritto di riscatto. Tagliafico non è un giovanissimo di prospettiva, è un giocatore importante ma l’Ajax vuole monetizzare la cessione del nazionale argentino. Nandez piace moltissimo al Napoli e a Giuntoli, è un suo pallino e già in estate se ne parlava: non costa più 35 milioni chiesti dal Cagliari mesi fa, ma ha rifiutato l’offerta di prestito con diritto di riscatto. Poi magari tra una settimana parliamo di altro, il Cagliari si sta muovendo a centrocampo e magari potrebbe ammorbidire le pretese per Nandez. Mi sembra palese da mesi che abbia intenzione di cambiare aria, ma dipende dalle scelte del Cagliari e che tipo di approccio deciderà di avere”