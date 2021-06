CorSport, Giordano a CN24: "I buoni propositi per la prossima stagione? Al Napoli mancano 100mln nell'ultimo biennio, molti interrogativi da porre a De Laurentiis"

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis? Non so quante domande toccheranno ad ogni giornalista, ci si può allargare andando oltre il confine di Napoli o Bari: ci saranno questioni che andranno affrontate, come il rinnovo di Insigne che andrà a scadenza tra 365 giorni. Ci saranno molti interrogativi da porre.

Silenzio stampa in casa Napoli? De Laurentiis ad Asti non si negò nulla, mi auguro non sia un fiume in piena anche oggi (ride, ndr). Penso che lì fu uno one-man show, oggi invece ci saranno tanti giornalisti con i quali dovrà a avere a che fare.

I buoni propositi per la prossima stagione? Quelli di tutti i club, certo senza la Champions League vengono a mancare circa cinquanta milioni di euro che, sommati a quelli precedenti, arrivano a circa cento. Dopo due anni con un quinto, un settimo posto, un ammutinamento e la Coppa Italia, non mi sembrano risultati che possano indurre all’entusiasmo: qualcuno dovrà pur interrogarsi su ciò.

Napoli-Verona? Posso dire che sia stata la cosa meno eclatante? Faccio fatica a fare retropensieri, se non sulla delusione sportiva: è come l'incredulità del bambino dietro di noi che scopre che la Befana gli ha portato solo il carbone. Il Napoli aveva sommato nove sconfitte, francamente troppe"