CorSera, Nerozzi: "Gasperini già contattato dal Napoli. Ancelotti? Strano che ha tirato fuori la questione della clausola"

"Gasperini è stato contattato dal Napoli e mi è sembrato strano che Ancelotti tirasse fuori la possibilità dell'opzione da parte del Napoli. Non dimentichiamoci che l'allenatore preferito di CR7 è Ancelotti. E' certo che lo staff tecnico della Juventus ha parlato con Sarri e Inzaghi. La stagione del Chelsea non è finita e una vittoria in Europa League potrebbe far restare Sarri perchè Roman AbramoviÄ è un presidente molto umorale".