Notizie - Donald Trump continua ad attaccare la Cina per il coronavirus: "Il COVID-19 è nato a causa di un terribile errore che la Cina non vuole ammettere. I cinesi hanno cercato di nasconderlo, ma non ci sono riusciti", le sue parole alla Fox. Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto anche una stima prevista in quanto a decessi: "Prima avevo previsto 65.000 vittime, ora però dico 80-90.000".