Coronavirus, l'immunologo Le Foche: "Finalmente s'è spento: avremo una estate tranquilla!"

Ultime Coronavirus - “Finalmente il Coronavirus si è spento”. Sulle pagine di Libero, il professor Francesco Le Foche, responsabile del Day Hospital di immunologia all’Umberto I di Roma, dichiara:

“Seconda ondata? Non lo sappiamo è una malattia sconosciuta fino a poco fa. Normalmente si verificano seconde ondate, ma con Mers e Sars non ci sono state. Il virus, comunque, si sta già spegnendo: il lockdown lo ha affievolito e il caldo gli darà un ulteriore colpo. Recidiva? Non è detto che chi ha sviluppato gli anticorpi sia immune, questa sindrome dà risposte immunologiche strane, vanno ancora approfondite”.