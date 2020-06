Corbo: "Gattuso versatile, ha fatto una strana richiesta ad ADL. Fabian? Recuperato, sarà in campo contro la Juve e su Insigne..."

Ultime calcio Napoli - Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2:

Corbo

“Sarri fu bravissimo a creare un nuovo numero 9 come Mertens quando Higuain andò via, potrebbe farlo anche con Dybala. Gattuso è stato esemplare. Ogni giorno sembrava che dovesse giocare il giorno dopo una partita nonostante il lockdown. Ha gestito gli allenamenti, ha parlato di mercato con Giuntoli. Un allenatore versatile che si è fatto dare da De Laurentiis la contabilità dei ritiri, un qualcosa di curioso. Fabian? Dovrebbe farcela, Elmas andrà in panchina. In finale arrivano le squadre cje hanno sfruttato meglio le gare di andata. Insigne è pienamente recuperato: si è liberato dei pensieri strani, si è liberato del suo agente e ora si dedica al Napoli”.