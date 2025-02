Conte su Raspadori: "So già cosa farà se lo manderò in campo"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa su Raspadori.

"Raspadori avr√† una opportunit√†? Durante l'anno ci sono alcuni calciatori che hanno pi√Ļ possibilit√†, senza le coppe non c'era possibilit√† di dare grande minutaggio e spesso ho confermato lo stesso 11 quando le cose andavano bene, cercando la giusta soluzione in caso di infortuni o cessioni di mercato. Io dico che √® una grande opportunit√† per tutti quanti, credo nei calciatori che ho in rosa e hanno la mia massima fiducia: non devono demoralizzarsi se il giorno dopo c'√® un voto cattivo sui quotidiani, conta ci√≤ che penso io e loro hanno tutti la mia grandissima fiducia. So che possono darmi tanto, se toccher√† a Raspadori far√† del suo meglio"

"Raspadori al fianco di Lukaku? E davamo anche lui sul mercato? Il campionato lo devi finire (ride, ndr). Va bene tutto, io mi sono espresso nei suoi confronti anche molto tempo prima del mercato, i calciatori bravi possibilmente provo a tenerli, poi ci sono cause di forza maggiore che portano al contrario. Sapete la mia stima, il calciatore sa cosa penso di lui e Jack è sempre stato serio ed applicato, quando chiamato in causa ha fatto il suo dovere, in altre situazioni chi è subentrato ha fatto benissimo, uno su tutti ricordo le perplessità su Juan Jesus: sembrava stessi facendo giocare l'ultimo giocatore d'Italia, invece chi è allenato bene ed istruito bene poi cerchi di esaltarlo. Il nostro compito è esaltare le caratteristiche di chi gioca, dicendogli cosa fare"