Conte, le sentite condoglianze alla famiglia di Graziano Fiorita: "Tutto molto assurdo, ragazzo perbene"

Ultime notizie Napoli - Al termine di Napoli-Torino, l'allenatore del Napoli Antonio Conte è arrivato in sala stampa per la conferenza. Ma prima, ha voluto esprimere parole di cordoglio per il fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita:

"Prima di iniziare, volevo fare le condoglianze alla famiglia di Graziano, il fisioterapista del Lecce, lo conoscevo così come conoscevo il papà che ci ha lasciato qualche anno fa. Volevo fare le condoglianze alla famiglia, lascia la moglie con quattro figli. Condoglianze anche al Lecce e a tutti i tifosi leccesi perché è un dolore che colpisce la città. È tutto molto assurdo e mi dispiace davvero perché lo conoscevo bene ed era un ragazzo veramente perbene".